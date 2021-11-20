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Depremzedelere gece boyunca destekler sürdü

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenler için AFAD ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çadırlar kuruldu. Gece boyunca devam eden çadır kurma işleminin ardından depremzedelere ısınmaları için soba verilirken, gıda kolileri dağıtıldı. Kızılay ekipleri de sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

DHA20 Kasım 2021 Cumartesi 10:04 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 10:04
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Köprüköy ilçesinde dün saat 15.40'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Alaca Mahallesi'nde 10, Duatepe Mahallesi'nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesi'nde 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştu. Evlerine giremeyen depremzedeler için AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 65 çadır, gece TIR'la ilçeye getirilerek, depremzedelere dağıtıldı. Jandarma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve diğer görevliler, gece boyunca çadır kurulumunda görev aldı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü mahallelerde evlerine giremeyenler, yaktıkları ateşin başında bekledi. AFAD tarafından depremzedelere ısınmaları için sobalar sağlandı. Jandarma personeli, gıda kolilerini taşırken, Kızılay ekipleri de sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte ahırlarından çıkarılan hayvanlar, çobanlar tarafından meralara götürülürken, bölge halkı, günlük yaşamına dönmeye çalışıyor.

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