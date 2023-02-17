İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2023 Cuma / 27 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8651
  • EURO
    20,138
  • ALTIN
    1115.89
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzedelere konut satış ve kiralama! TİHEK takipçisi olacak
Güncel

Depremzedelere konut satış ve kiralama! TİHEK takipçisi olacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), deprem bölgelerinden diğer illere gidenlere yönelik konut satış ve kiralama süreçlerinde yaşanabilecek ayrımcı muamelenin takipçisi olunacağını bildirdi.

AA17 Şubat 2023 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Depremzedelere konut satış ve kiralama! TİHEK takipçisi olacak
ABONE OL

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde birçok binanın yakıldığı ya da hasar gördüğü belirtildi.

Depremden zarar gören çok sayıda vatandaşın yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kaldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıkılan ve hasarlı binaları nedeniyle çevre illere giden vatandaşlarımızın çokluğu, bu illerdeki barınma ihtiyacını ve konut talebini artırmıştır. Evsiz kalan ya da evine giremeyen depremzedelerin barınma sorununu çözmek en temel insan haklarından olan konut ve barınma hakkı bağlamında son derece önem arz etmektedir.

Özellikle bölgeye yakın illere doğru yoğun göç hareketleri, bu illerdeki konut taleplerini artırmıştır. Artan talebi fırsata çevirmeye çalışan kişiler ise bulundukları bölgelerde kira ve satış fiyatlarını yükseltmeye başlamıştır. Deprem bölgelerinde çadır ve konteyner kentlerin kurulumuna devam edilmekte, birçok ilimizde de evlerini depremzedelere ücretsiz açan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Tüm ülke tek yürek olmuşken, durumu fırsat bilenlerce yapılan fahiş fiyat artışları, en temel insan haklarından olan konut ve barınma hakkının ihlaline sebebiyet verecektir."

Taşınır ve taşınmaz malların satış veya kiralama sürecinin hiçbir aşamasında ayrımcılık yapılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, TİHEK'in, deprem bölgelerinden diğer illere giden vatandaşlara yönelik konut satışı ve kiralama süreçlerinde yaşanabilecek ayrımcı muamelenin takipçisi olacağı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.