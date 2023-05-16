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Depremzedelere küfür yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Başsavcılık harekete geçti

Almanya'da yaşayan bir dönerci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen depremzedeleri hedef aldı. Deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan küfürbaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

16 Mayıs 2023 Salı 12:09 - Güncelleme:
Depremzedelere küfür yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Başsavcılık harekete geçti
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Almanya'da dönercilik yaptığını belirten bir küfürbaz, seçim sonuçlarını görünce adeta çıldırdı.

Cumhurbaşkanlığı yarışında Başkan Erdoğan'ı destekleyenlere küfür ve hakaretler eden vicdansız, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin... Sizler alçak ve şerefsizsiniz. Gittiniz oyunuzu ona verdiniz.

Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum. Ben sizin evlatlarınıza yaşıtlarınıza acıyorum.

Ben Almanya'da dönerciyim. Kendi cebimden size 12 bin Euro para gönderdim. Zıkkım olsun! Erdoğan'a oy verenler haram zıkkım olsun."

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan depremzedelere hakaret ederek provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, "Tiktok" isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcının, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydını paylaştığı belirlendi.

Savcılık, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verdi.

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