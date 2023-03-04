Depremzedeleri dolandıran vicdansız tutuklandı

Adıyaman'da "depremzedelere yardım" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte depremzedelere yönelik yardım toplayarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SAĞLIK GÖREVLİSİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Trabzon'dan gelerek kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan B.D'nin, 11 bin lira para topladığını tespit etti.

Sağlık görevlisi olmadığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.