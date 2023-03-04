İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Depremzedeleri dolandıran vicdansız tutuklandı

Adıyaman'da 'depremzedelere yardım' bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 20:27 - Güncelleme:
Depremzedeleri dolandıran vicdansız tutuklandı
ABONE OL

Adıyaman'da "depremzedelere yardım" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte depremzedelere yönelik yardım toplayarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SAĞLIK GÖREVLİSİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Trabzon'dan gelerek kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan B.D'nin, 11 bin lira para topladığını tespit etti.

Sağlık görevlisi olmadığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.