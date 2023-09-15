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Depremzedeleri ''kiralık ev'' vaadiyle dolandıranlara operasyon

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Mersin'e gelen afetzedeleri, 'kiralık ev' vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 13 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

AA15 Eylül 2023 Cuma 07:38 - Güncelleme:
Depremzedeleri ''kiralık ev'' vaadiyle dolandıranlara operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden "kiralık ev" vaadiyle kapora aldıkları depremzedeleri dolandırdığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, aralarında kentte yaşayan vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişiyi aynı yöntemle mağdur ettiği belirlenen 13 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Günün erken saatlerinde dron destekli düzenlenen operasyona 150 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

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