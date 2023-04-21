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Depremzedelerin en acı bayramı

Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden depremzedeler, bayramın ilk gününde mezarlıklara akın etti. En acı bayramı yaşayan depremzedeler, yakınlarının kabirleri başında gözyaşı dökerek dua etti.

IHA21 Nisan 2023 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Depremzedelerin en acı bayramı
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6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Malatya'da vefat eden bin 300'ü aşkın deprem şehidinin ilk bayramlarında yakınları mezarlara koştu. Bayram namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda yoğunluk yaşanırken, depremde ölenlerin yakınları uzun süre kabir başında gözyaşı döktü.

Bu bayram en acı bayramı yaşayan depremzedelerin feryatları yürek dağlarken, kimisi Kur'an-ı Kerim okudu, kimisi dua etti. Buruk bir bayramın yaşandığı kentte özellikle depremde kaybedilen vatandaşların mezarlarında benzer görüntüler vardı.

Malatya'da geçici süreyle görevlendirilen Zonguldak Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü ve diğer müftülük görevlileri de mezarlıkta depremzedelerin yanında yer aldı. Kütükçü, görevlerinin bugün son günü olduğunu da belirterek, "Bu bölgede kardeşlerimizin Cenab-ı Hakk'a tevekkülünü görünce hayran kaldık. Bu kadar sıkıntının, bu kadar problemin içerisinde Cenab-ı Hakk'a hamd eden, şükreden kardeşlerimizi gördükçe gururlandık. Devletimizin vermiş olduğu imkanlardan memnun olduklarını ifade ettikçe kendimiz adına devletimiz adına gurur duyduk" ifadelerine yer verdi.

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