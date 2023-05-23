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Depremzedelerin kaldığı oteli basıp hakaret ettiler! İşte insanlıktan çıktıkları o anlar

Tekirdağ'da seçimden sonra belediye tarafından kaldıkları otelleri tahliye etmeleri istenen depremzedeler gece yarısı yaşanan olayla sarsıldı. Gece yarısı depremzedelerin kaldığı otelde ağır hakaretlerde bulunan 2 kişi tutuklanırken, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

TRT Haber23 Mayıs 2023 Salı 12:39 - Güncelleme:
Depremzedelerin kaldığı oteli basıp hakaret ettiler! İşte insanlıktan çıktıkları o anlar
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Alkol alıp depremzedelerin kaldığı oteli bastılar. Hakaretler yağdırdılar. Tekirdağ Kumbağ'da depremzedelerin kaldığı bir otelde cuma gecesi yaşanan taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Depremzedeler devlet güvencesiyle rahat bir nefes aldık derken cuma gecesi yaşanan olay tekrar huzurlarını kaçırdı.

"KOLLUK KUVVETLERİMİZ 2 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ"

2 kişi yanlarında çocuk olmasına aldırmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye hakaretlerde bulundu.

Otel işletmecisi Serkan Ateş, "Kolundan tuttum mecburen dışarı çıkarttım terk edin burayı özel alan buraya giremezsiniz zaten ben gelirken jandarmayı da aramıştım kolluk kuvvetlerimiz 2 dakika içinde buraya geldi ve müdahale etti. Telaffuz edeceğim şeyler değil çok ağır küfürler" dedi.

"BEN HAYATIMDA BÖYLE KÜFÜR DUYMADIM"

CHP'li belediyenin tahliye tebligatının ardından devlet güvencesiyle rahatlayan depremzedelerin bir kere daha huzuru kaçtı.

Depremzede Yasemin İnceer, "Ben hayatımda böyle küfür duymadım. O gün sabah 5'e kadar ifade verdik bizi korudular kolladılar çok teşekkür ediyoruz. Depremi hiçbir şeye alet etmemek gerekiyor çünkü insanüstü bir olay. İsrail de geldi bize yardım etti, Yunanistan da geldi yardım etti. Bu din, dil, ırk bunların üstünde olan bir şey" diye konuştu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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