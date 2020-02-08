İSTANBUL 1°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
Güncel

Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, deprem bölgesinde özellikle kadın ve çocuklarla yakından ilgilenerek yaraları sarmaya devam ediyor.

IHA08.02.2020  15:38 - Güncelleme: 08.02.2020  15:38

6,8’lik Sivrice depreminin ardından Malatya’da deprem bölgesinde etkin bir şekilde görev yapan jandarma ekipleri depremin izlerinin silinmesi adına geceli gündüzlü çalışıyor. Depremin etkilediği Doğanyol, Pütürge ve Kale’de soğuk kış günlerinde depremzedelerin mağdur olmaları adına yoğun bir mesai harcayan Jandarmanın Kadın Astsubayları çocuk ve kadınların her ihtiyacında yanında oluyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinde görevlileri yardıma ihtiyaç duyan bütün vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sıkıntıların çözümü için uğraş veriyor. Depremzedelerin başta barınma olmak üzere gıda, giyecek ve ısınma ihtiyaçları ile yakından ilgilenen kadın Astsubaylar depremin yaralarını sarmak için çalışıyor.

Depremzede kadınların sıkıntılarını da aile ortamında dinleyerek destek sağlayan jandarma görevlilerinin bölgede çalışmaları ise devam ediyor.

İletişim Başkanı Altun'dan ''Barışın anahtarı Türkiye'' videosu paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Van'da çığ düştü
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rum basınında geniş yer buldu
Rum basınında geniş yer buldu

Rum basınında geniş yer buldu

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.