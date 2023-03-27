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Depremzedelerle ilgili vicdansız paylaşıma ders gibi ceza

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra depremzedelere sosyal medya hesabından 'Geberin' yazan 14 yaşındaki Yiğit M. hakkında başlatılan soruşturmaya, savcılığın yazdığı sevk yazısı damga vurdu.

Sabah27 Mart 2023 Pazartesi 13:34 - Güncelleme:
Depremzedelerle ilgili vicdansız paylaşıma ders gibi ceza
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Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin ardından çevredeki 11 ilde büyük yıkımlar meydana geldi, binlerce insan hem yakınlarını hem evlerini kaybetti. Birçok depremzede hayatlarının en zorlu süreçlerinden geçerken 14 yaşındaki bir gencin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti.

VİCDANSIZ PAYLAŞIMA BAŞSAVCILIKTAN JET SORUŞTURMA

Sosyal medya hesabından depremzedeler hakkında "Geberin" şeklinde bir paylaşımda bulunan 14 yaşındaki Yiğit M. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Depremzedelere yönelttiği vicdansızca paylaşımı sonrası şüpheli genç hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Yiğit M., İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilerek savcılıkta ifade verdi.

Savunmasında söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını dile getiren şüpheli Yiğit M., pişman olduğunu belirtti. Savcılığın konuyla ilgili hazırladığı sevk yazısı ise soruşturmaya damga vurdu.

10 SAYFALIK KOMPOZİSYON

Sabah'ın haberine göre, Savcılık, şüpheli gencin 18 yaşından küçük olmasını ve pişmanlığını gözeterek yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrollerin yanı sıra Yiğit M.'nin 'deprem' konulu en az 3 kitap okuyarak kendi el yazısıyla yazdığı özetleri dosyaya sunmasını, ayrıca depremde yaralanan ya da hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı zorlukların neler olabileceğine ilişkin kendi düşüncelerini içerir 10 sayfadan oluşan bir kompozisyon yazmasını talep etti.

'DEPREM' KONULU 3 KİTAP OKUYUP DEPREMZEDELERLE İLGİLİ KOMPOZİSYON YAZACAK

Şüpheli Yiğit M., savcılığın bu duyarlı talepleri doğrultusunda İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Konuyla ilgili kalplere dokunan bir karar da Hakimlikten geldi.

Hakimlik, şüpheli gencin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delillerin olduğunun altını çizerek Savcılığın taleplerini haklı buldu.

Şüpheli Yiğit M., yurt dışına çıkmama, haftanın 2 günü imza atma, 'deprem' konulu en az 3 kitabın özetini çıkarma ve depremzedelerin yaşadığı zorlukların neler olabileceğine ilişkin kendi düşüncelerini içerir 10 sayfadan oluşan bir kompozisyon yazma şartlarıyla serbest bırakıldı.

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