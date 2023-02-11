Depremzedeye ait para ve altın dolu çanta teslim edildi

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Afyonkarahisar İl Özel İdaresinde görevli kamyon şoförü, enkazda bulduğu içinde altın ve para olan çantayı bina sahibine teslim etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afyonkarahisar'dan bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan İl Özel İdaresinde görevli kamyon şoförü Gökhan Beypazarı, enkazda içinde 60 Ata lira, 2 bilezik ve bir miktar para olan çanta buldu.

Beypazarı, 3 gündür çalıştıkları enkazda bulduğu altın ve para dolu çantayı bina sahibi Sedat R'ye teslim etti.

Çantayı teslim alan Sedat R, Beypazarı'na teşekkür etti.