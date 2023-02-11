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Depremzedeyi dolandıran 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Beykoz'da, Gaziantep'teki bir depremzedeyi telefonla dolandırdığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
Depremzedeyi dolandıran 6 şüpheli gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede Nedim Akarsu'yu arayan dolandırıcılar, kendilerini "Türk Telekom" çalışanı olarak tanıtıp, yardım yapılacağı vaadiyle banka bilgilerini temin etti.

Hesabındaki 37 bin liranın, başka bir hesaba gönderildiğini fark eden Akarsu'nun şikayeti üzerine, dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada paranın, Beykoz'da bulunan Y.U'nun hesabına gönderildiğini belirledi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, paranın gönderildiği Y.U. ile suça karıştıkları belirlenen B.K, E.A, T.T, T.D. ve H.Y. Beykoz'da polislerce yakalandı.

Şüphelilerden, dolandırıcılıkta kullandıkları 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, 1 ruhsatsız silah ve suçta kullanılan materyaller ele geçirildi.

Haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yapılan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edilecek.

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