Dere içinde define arayan 7 kişi suçüstü yakalandı

Olay Kocaeli ilçesi Sultaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartepe’de dere yatağında define kazısı yapıldığı ihbarı alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda Sultaniye Mahallesi ormanlık alan içerisindeki dere yatağında izinsiz define kazısı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı. Dere yatağında bir kayanın altını kazarken yakalanan şahısların kullandıkları jeneratör, hilti ve kazı için kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.