14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3703
  • 6,089
  • 221.826
  • 104.503
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'nin Derecik Belediye Başkan adayı istifa edip AK Parti'ye geçti

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti´ye geçti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa etme kararı aldı. İstifanın ardından AK Parti´ye geçen Suat Yüksel´in rozetini  AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç taktı. Yüksel, 31 Mart seçimleri için CHP´den belediye başkan adayı olduğunu, ancak istifa kararı aldığını belirterek, "Adaylıktan sonra içinde bulunduğum durumu tekrar gözden geçirerek CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partilerin zillet ittifakı içerisinde olduklarının farkına vardım. Bu nedenle CHP Derecik Belediye Başkan adaylığımdan istifa edip, Adalet ve Kalkınma Partisi´ne katıldım. Bilindiği üzere hepimiz az çok biliyoruz. Bizler bu vatan, bu topraklar uğruna nice canlar verdik. Nice şehit ve gazilerimiz var. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partiler zillet içinde olduklarından gönlüm razı olmadı. Yapılan bütün konuşmaları analiz ettim. Şunun kanısına vardım: Ülkemizi, bölgemizi, halkımızı, huzura ve refaha götürebilecek tek parti ve hizmetin en güzel yapılacağı partinin AK Parti olduğu kanaatine vardım" dedi.

Kılıçdaroğlu: Suriye´nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de konuşuyor

Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de konuşuyor

'Enflasyonda aşağı yönlü süreç devam ediyor'

'Enflasyonda aşağı yönlü süreç devam ediyor'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Hazırlıklar tamam

PKK/YPG’li teröristler, askerlerimize taciz ateşi açtı

PKK/YPG’li teröristler, askerlerimize taciz ateşi açtı

CHP'li Belediye Başkan adayı istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'li Belediye Başkan adayı istifa edip AK Parti'ye geçti

Bakan Pekcan'dan Trump'ın 'Türkiye' kararına tepki

Bakan Pekcan'dan Trump'ın 'Türkiye' kararına tepki

FETÖ elebaşı Gülen'den 'geriye çekiliyor gibi yapın' talimatı

FETÖ elebaşı Gülen'den 'geriye çekiliyor gibi yapın' talimatı

HDP rest çekti, CHP kapısını çalıp özür diledi

HDP rest çekti, CHP kapısını çalıp özür diledi
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu: Suriye´nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Kılıçdaroğlu: Suriye´nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA