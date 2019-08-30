28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8285
  • 6,4354
  • 284.747
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Derede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

BURSA'da Kirmasti Deresi'nde, bir gün arayla cansız bedenleri bulunan Cem Fidan (25) ve Cengiz Meral'in (29), olaydan 1 gün önce arkadaşları H.K. (30) ile cep telefonu üzerinden iletişime geçtikleri ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.K.'nın ifadesinde, 'Cem ve Cengiz ile dere kenarına gittik. Cem, dereye girdi ve boğulma tehlikesi yaşadı. Cengiz de koşarak suya atladı. Daha sonra ikisi de gözden kayboldu. Ben yüzme bilmiyorum, boğulduklarını düşünerek korktum ve kaçtım' dediği öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mustafakemalpaşa'daki Kirmasti Deresi kenarında, iki gün önce, bölgede gezenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde cesedin, Cem Fidan'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dün akşam saatlerinde yine bölgede gezen bir grup, dere kenarında bir erkek cesedi daha bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Cengiz Meral'e ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, Cengiz Meral'in Cem Fidan'ın arkadaşı olduğu belirlendi. Ayrıca, Meral'in ailesinin 1 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. 
 
'BOĞULDUKLARINI DÜŞÜNEREK KORKTUM VE KAÇTIM'
 
Polis ekipleri iki arkadaşın ölümü ile ilgili başlattığı soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler ikilinin, olaydan 1 gün önce, cep telefonu üzerinden arkadaşları H.K. ile iletişime geçtiğini belirledi. H.K.'nın adresini belirleyen polis ekipleri, evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. H.K.'nin sorgusunda, "Cem ve Cengiz ile dere kenarına gittik. Cem, dereye girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Cengiz koşarak suya atladı. Daha sonra ikisi de gözden kayboldu. Ben yüzme bilmiyorum, boğulduklarını düşünerek korktum ve kaçtım'' dediği öğrenildi.

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam geliyor

Anne ve babası Emine Bulut'un tek hayalini anlattı

Anne ve babası Emine Bulut'un tek hayalini anlattı

Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda

Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda

Son olaydan sonra yasak geldi

Son olaydan sonra yasak geldi

Bakan Akar: Bizzat görmek istiyoruz

Bakan Akar: Bizzat görmek istiyoruz

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

Çelenk krizinin nedeni ortaya çıktı

Çelenk krizinin nedeni ortaya çıktı

İlk görüntüler yayınlandı! Yüksek hassasiyetli füze böyle fırlatıldı

İlk görüntüler yayınlandı! Yüksek hassasiyetli füze böyle fırlatıldı
 

POPÜLER HABERLER

Kıran Operasyonu´nu Atak´ta: Ara, bul, yok et!

Kıran Operasyonu´nu Atak´ta: Ara, bul, yok et!

Genelkurmay arşivinden az bilinen Büyük Taarruz fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden az bilinen Büyük Taarruz fotoğrafları

Başkan Erdoğan Anıtkabir'de...

Başkan Erdoğan Anıtkabir'de...

Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA