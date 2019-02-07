İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,261
  • 5,9801
  • 220.465
  • 102.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Derede kaybolan Kader Buse 15 gündür aranıyor

Antalya'daki hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 15. gününde devam ediyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 15. gününde yeniden başladı.
 
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı dağcılık ekibi ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri katıldı.
 
Denizdeki fırtına ve Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi'nde debinin yükselmesi, su altı ekiplerinin çalışmasına engel oldu. Ekipler, sabah dere kenarında arama yaptı.
 
Hava şartlarının düzelmesi halinde dalgıçların da dere ve denizde arama faaliyetine devam edeceği belirtildi.
 
Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Aramalara 14. günde, bölgedeki fırtına nedeniyle ara verilmişti.

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vali açıkladı: Kartal'da 7 bina daha boşaltıldı risk devam ediyor

Vali açıkladı: Kartal'da 7 bina daha boşaltıldı risk devam ediyor

BDDK'dan kredi düzenlemesi

BDDK'dan kredi düzenlemesi

Venezuela-Avrupa arasında önemli temas

Venezuela-Avrupa arasında önemli temas

Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Seçimleri kana bulayacaklardı

Seçimleri kana bulayacaklardı

CHP'nin terör örgütü mensubu adayları

CHP'nin terör örgütü mensubu adayları

İyi Parti'de toplu istifa

İyi Parti'de toplu istifa

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019