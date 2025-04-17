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Derede terliği bulunmuştu... 7 yaşındaki çocuk 5 gündür aranıyor

Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
Derede terliği bulunmuştu... 7 yaşındaki çocuk 5 gündür aranıyor
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam ediyor.

Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra dron da kullanılıyor.

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

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