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Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması yapılacak

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başlatılacak.

HABERİN
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AA04.02.2020  14:10 - Güncelleme: 04.02.2020  14:27

Alınan bilgiye göre, operatör Muhammet Yılmaz, Saçmalıpınar Köyü sınırlarında yer alan Balıklı mevkisinde, iş makinesiyle dere yatağında temizleme çalışmasına başladı.

Çalışmanın yapıldığı bölgede etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu iş makinesi dereye devrildi. Olayın ardından bölgeye gelen yetkililer, Yılmaz'ı bulamadı.

Çok sayıda ekibin, bölgeye hareket ettiği ve Yılmaz için arama kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.

Yılmaz'ın iş makinesinin altında kalmış ya da akıntı ile sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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