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Dergilik’ten okudukça kazandıran kampanya

Türkiye’nin okuma alışkanlıklarını değiştiren ilk interaktif dijital yayıncılık platformu Dergilik, yeni yılda da sadece daha çok okuyarak kazandırmaya devam ediyor.

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Türkiye’de gazete ve dergi yayıncılığında dijital devrim başlatan Dergilik, okudukça kazandıran kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Turkcell’in Türkiye’de başlattığı dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan Dergilik, okurlarına bu kez tam 100 adet cep telefonu ödülü veriyor. Çok sayıda yayını tek bir dijital platformda toplayan Dergilik’in süper ödüllerini
kazanmak için gazete ve dergi indirmek yeterli olacak. 
 
Çok okuyanın şansı yüksek
 
Türkiye’de en çok takip edilen dijital yayıncılık platformu haline gelen Dergilik’in 15 Mart’a kadar sürecek kampanyasında dergi ya da gazete indirme sayısı arttıkça kazanma şansı da artacak. Kullanıcılara her gün, dergi ve gazete çekilişi için en fazla 5’er, toplamda 10 yayını indirme hakkı verilecek. Böylece 60 gün boyunca 600 çekiliş hakkına sahip olacak Dergilik kullanıcıları, 10 adet Samsung Note 9, 10 adet Samsung S9 ve 80 adet Samsung J4 Plus olmak üzere toplam 100 adet cep telefonundan birini kazanma şanslarını yükseltecek. 
 
6 milyon kullanıcı 1450 yayın 
 
Türkiye’nin doğusundan batısına her bölgesinde yayıncılık sektörünün, özellikle dergi tirajlarını artıran Dergilik uygulamasının 2018’de aktif kullanıcı sayısı 6 milyona ulaştı. Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indirenler, 1500 dergi ve gazeteye aynı anda ulaşma imkanı buluyor. Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik ile ilgili tüm gelişmelere sosyal medya hesaplarından ulaşmak da mümkün. 
 

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