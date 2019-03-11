Kaymakam Safitürk davasında beraat eden 8 sanık yeniden yargılanacak
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun buldu, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verdi
- AA
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun buldu, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verdi.
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