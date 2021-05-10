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Derneğe kumar baskını: 27 kişiye toplam 93 bin 663 lira para cezası

İstanbul Fatih'te kapalı olması gerekirken açık olan bir derneğe polis ekipleri baskın düzenlendi. Dernekte kumar ve oyun oynayan 27 kişiye toplam 93 bin 663 lira para cezası kesilirken, baskın anı da kameraya yansıdı.

DHA10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:13
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Polis ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir derneğin koronavirüs yasakları kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, derneğe baskın düzenledi. Baskında derneğin iki bölümden oluştuğu, ön bölümünde 22 kişinin oyun oynadığı tespit edilirken, arka bölümdeyse 5 kişinin kumar oynadığı ve masa üzerinde de 4 bin 500 lira para olduğu belirlendi. Dernekte bulunan 27 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 93 bin 663 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi Y.P., hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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