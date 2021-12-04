Dernek binasına kumar baskını

DHA 4 Aralık 2021 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 15:22

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Işıkkent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde harekete geçen ekipler, binaya operasyon düzenledi. Baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 73 kişiye, toplam 97 bin 528 TL idari ceza uygulandı.

Kumar oynamada kullanılan malzemelere de el konuldu. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan dernek başkanı İ.Y., jandarma karakoluna götürüldü. İ.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.