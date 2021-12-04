İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
Güncel

Dernek binasına kumar baskını

İzmir'de dayanışma derneği binasında kumar oynayanlara yönelik yapılan operasyonda suçüstü yakalanan 73 kişiye toplam 97 bin 528 TL idari ceza kesildi.

DHA4 Aralık 2021 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 15:22
ABONE OL

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Işıkkent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde harekete geçen ekipler, binaya operasyon düzenledi. Baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 73 kişiye, toplam 97 bin 528 TL idari ceza uygulandı.

Kumar oynamada kullanılan malzemelere de el konuldu. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan dernek başkanı İ.Y., jandarma karakoluna götürüldü. İ.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.