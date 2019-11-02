Ders verir gibi ‘Barış Pınarı’nı anlattı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Küçükcan, “Dünya üzerindeki hiçbir ülke, sınırları üzerinde varoluşsal bir tehdit teşkil eden silahlı bir gruba göz yummaz” dedi.
Helsinki Komisyonu’nun ABD Kongresinde düzenlediği Türkiye’de insan hakları konulu panelde konuşan Prof. Dr. Talip Küçükcan, Barış Pınarı Harekatı ve ülke içindeki azınlık haklarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Küçükcan, son zamanlarda tüm dünyada etnik, dini ve mezhepsel çatışmaların arttığına, ayrıca İslam karşıtlığı, nefret söylemleri ve terörizm faaliyetlerinde ciddi bir yükseliş olduğuna dikkat çekti. Bu gelişmelere verilen tepkilerin tarihi, coğrafi, siyasi kültür ve ulusal güvenlik endişelerine göre ülkeden ülkeye değiştiğini belirten Küçükcan, Türkiye’nin kendi güvenliği için atmış olduğu adımlara anlayışlı yaklaşılması gerektiğini vurguladı.
RESMİN TAMAMINI GÖRMEK
Küçükcan, “Özellike Orta Doğu gibi dengesiz ve istikrarsız bir bölgede yer alan Türkiye veya diğer ülkelerin endişeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde sadece küçük bir kısmına odaklanarak resmin tamamını görmeme riskiyle karşı karşıya kalırız” ifadelerini kullandı.
Özellikle Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD’nin tutumuna dikkat çeken Küçükcan, bölgedeki gelişmelerin sağlıklı bir iletişim ile ele alınması gerektiğini vurguladı. Küçükcan, “Bu gibi konular, ideolojik tarafgirlik, önyargı, yanlış bilgilendirme ve başkalarının şeytanlaştırılmasıyla değil rasyonel bir politika bağlamında yapılacak sağlıklı görüşmeler üzerinden ele alınmalıdır” dedi.
ETNiK TEMiZLiK iDDiALARI
“Türkiye’nin bölgede etnik temizlik yaptığı” yönündeki iddialara tepki gösteren Küçükcan, bu tür söylemlerin Türkiye’nin politikasını ve PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun haklılığını baltalama amaçlı olduğunu belirtti. Küçükcan, Türkiye’nin dini, ırkı ve mezhepsel kimliği farketmeksizin 5 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, “Dünya üzerindeki hiçbir ülke, sınırları üzerinde varoluşsal bir tehdit teşkil eden silahlı bir gruba göz yummaz. Türkiye, Suriye sınırında PKK bağlantılı teröristlere izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı.
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