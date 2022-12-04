''Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahtayla buluşacak''

Eğitimde Fatih Projesi çerçevesinde toplamda 545 bin 691 derslikte etkileşimli tahtanın öğrenci ve öğretmenlerin hizmetinde olacağını açıklayan Bakan Özer, "Böylece örgün eğitim veren tüm resmi okullarımızdaki dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşmuş olacak" dedi.

Bakan Özer, okulların teknolojik imkanlarını geliştirmek için tüm desteklerin seferber edildiğini belirterek, "2022 yılı içerisinde yarım milyonu aşan etkileşimli tahta sayısı ile ülkemizde eğitimin bir parçası haline gelen teknoloji destekli öğrenme, eğitimde fırsat eşitliği hedefine ulaşmakta önemli bir araç haline geldi. Etkileşimli tahta, farklı öğrenme türlerine sahip öğrencilerin gelişimine destek verirken kalıcı öğrenmeyi kolaylaştırıyor, öğrenmeyi daha keyifli hale getiriyor ve öğretmenin anlatım ve uygulama seçeneklerini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet ve çeşitlenen bilişim teknolojilerinin eğitim aracı olarak temel ihtiyaçlar arasına girdiğini belirten Özer, Fatih Projesi'nin 2011 yılında kamu yatırım programına dahil edilerek başlatıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"2012 Eylül ayından bu yana üç fazda gerçekleşen tedarik, kurulum, bakım ve onarım işlemleri sürdürülen etkileşimli tahtalar, liselerden başlamak üzere ortaokullarda ve ilkokullarda öğrencilerimizin bilgisayar destekli bir eğitim almalarını sağladı. İnternetin hem bilgiye erişim hem de eleştirel düşünme ve öğrenme sürecine sunduğu katkı, etkileşimli tahtalarla okullarda öğretmenlerin aktif rollerine destek oluyor. Bu çerçevede 2022 yılı sonunda 23 bin daha kurulumla Eğitimde Fatih Projesi çerçevesinde toplamda 545 bin 691 derslikte etkileşimli tahta öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde olacak. Böylece örgün eğitim veren tüm resmi okullarımızdaki dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşmuş olacak. Fatih Projesi'nin en önemli bileşenlerinden olan etkileşimli tahtaların dersliklere kurulması ve sayının yarım milyonu aşmasıyla Türkiye, bir alanda daha eğitimde teknoloji kullanımında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş oldu."