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Deşifre oldu: Terör örgütlerinden yardım tezgâhı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Serim, 'Terör örgütleri yurtdışında bağış adı altında kirli emelleri için para topluyor.' açıklamasında bulundu.

Sabah16 Şubat 2023 Perşembe 07:38 - Güncelleme:
Deşifre oldu: Terör örgütlerinden yardım tezgâhı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, yurtdışında bulunan terör örgütleri PKK/ YPG ve FETÖ mensuplarının "Depremzedeler için yardım topluyoruz" bahanesiyle kermes ve organizasyonlar düzenleyerek karanlık emelleri için para topladıklarını dile getirdi.

Serim, yurtdışında yaşayan vatandaşları AFAD, büyükelçilikler ve devlet kurumları vasıtasıyla yardım yapmaya davet etti. Dışişleri teşkilatının bu istismarı önlemek için büyük çaba harcadığını vurgulayan Serim, büyükelçiliklerde toplanan yardımlar şeffaflık sağlamak amacıyla video ile kaydediliyor.

Sabah'a konuşan Serim, 100 ülkenin Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğu ve 76 ülkeden 7 bin 606 personelin sahada olduğu bilgisini paylaştı. Serim, 214 binden fazla çadırın yurtdışından temin edilerek kargo uçaklarıyla getirileceği bilgisini paylaştı. Dışişleri Bakanlığı, yardım ve bağışların Türkiye'ye gelmesinde kritik rol üstlendi. Depremin hemen ardından pandemide kurulan Dışişleri Koordinasyon ve Destek Merkezi faaliyete geçti. BM, NATO ve acil durum mekanizmaları işletildi.

  • terör örgütü
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