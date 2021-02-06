İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Şubat 2021 Cumartesi / 24 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,058
  • EURO
    8,5155
  • ALTIN
    410.95
  • BIST100
    1527.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Destek çığ gibi büyüdü! 2,5 milyon kişi 'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımı yaptı
Güncel

Destek çığ gibi büyüdü! 2,5 milyon kişi 'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için başlatılan 'Erdoğan'ın yanındayız' etiketli paylaşımlar, yaklaşık 2,5 milyon kişinin desteğiyle Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükseldi. Başkan Erdoğan, 'Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.' dedi.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 16:38 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:38
ABONE OL

Dün Twitter üzerinden Erdoğan'a destek vermek için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükselen paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişi destek verdi. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon tweet atıldı.

- ERDOĞAN "GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ" MESAJI VERDİ

Paylaşımların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.