Destek çığ gibi büyüdü! 2,5 milyon kişi 'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımı yaptı

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:38 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:38

Dün Twitter üzerinden Erdoğan'a destek vermek için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.



Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükselen paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişi destek verdi. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon tweet atıldı.

- ERDOĞAN "GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ" MESAJI VERDİ

Paylaşımların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."