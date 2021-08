Destek için geldiler: Her zaman, her şeyde Türkiye'nin yanında olacağız

AA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 07:15 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 07:15

Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve İl Afet Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı tarafından karşılandı.

Sarp Sınır Kapısı'na gelen bazı vatandaşlar da yangın söndürme faaliyetlerine katılacak ekibe Türk ve Azerbaycan bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoy halinde Hopa ilçesine gelen ekibe Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yemek ikram edildi, araçlara yakıt ikmalinin ardından ekip yangın bölgesine hareket etti.

Ekipten sorumlu Albay Nazar Bağışov gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan yangınlarla mücadele için buraya geldiklerini söyledi.

Bir an önce yangın bölgesine ulaşmak için durmadan yola devam edeceklerini belirten Bağışov, "Biz yangınların söndürülmesine hazırız. Tüm alet edevatımızı yanımıza aldık. Tecrübeli meslektaşlarımızla yangınların söndürülmesi için celp olduk. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız. Her zaman her şeyde Türkiye'nin yanında olacağız. Sağ olsun Türkiye." diye konuştu.

Vatandaşlardan Abdullah Özer de iki devlet tek millet olmanın verdiği güçle yangınlarla mücadele için yurda gelen Azerbaycan ekibini karşılamak amacıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslediği tırıyla Trabzon'dan buraya ulaştığını dile getirdi.

Ekibi karşılamak için Sarp Sınır Kapısı'nda 6 saat beklediğini ifade eden Özer, "Bizim için Azerbaycan ve Türkiye'nin farkı yok. Orası da Türk toprağı, burası da. Kardeşlerimiz bu coğrafyadaki Türk topraklarındaki yangını söndürmek için burada. Bundan gurur duydum." dedi.

Hakan Ekşi de 10 gün önce askerden terhis olduğunu belirterek, ekibi karşılamak için 10 saattir Sarp Sınır Kapısı'nda beklediğini söyledi.

Ekşi, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi karşılamaya geldim. Çok gurur duydum. Var olsun Azerbaycan halkı. İki devlet, tek millet anlayışıyla Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.