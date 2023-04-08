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Desteksiz atış sevdası 7'li koalisyonda hararet yaptı! Kılıçdaroğlu boş vaatlerle halkı kandırmaya çalışıyor

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun boş vaatleri tepki çekti. 'Depremzedeye bedava konut' dedi. İttifak ortağı İYİ Parti yalanladı. '3 ayda vizesiz Avrupa' dedi. CHP'liler bile 'ufak at' diye dalga geçti. Son olarak 'Emekliye 15 bin lira bayram ikramiyesi' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cevabını verdi: Başa geçse ekonomiyi iki günde yerle yeksan eder...

Sabah8 Nisan 2023 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
Desteksiz atış sevdası 7'li koalisyonda hararet yaptı! Kılıçdaroğlu boş vaatlerle halkı kandırmaya çalışıyor
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Altılı Masa'ya adaylığını dayatan HDP destekli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de boş vaatlerle halkı kandırarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için her yolu deniyor. "TOKİ konutlarını depremzedelere bedava vereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'dan yalanlama geldi. Yılmaz katıldığı bir TV programında "Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymamız lazım. Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Uzun vadeye yayarak para toplayacağız" dedi. Asrın felaketinin ardından depremin yaralarını sarmaya çalışan devlet, kolları sıvayarak deprem bölgesinde 405 bin afet konutunun yapımına başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konut seferberliği kapsamında hak sahiplerinin, 2 yılı ödemesiz toplam 20 sene faizsiz vade imkânıyla konut sahibi olacağını açıklamıştı.

TWITTER'DA ALAY KONUSU OLDU: SGK'YI NASIL BATIRDIĞI BELLİ

İşte Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine vatandaşların Twitter tepkileri:

- Kılıçdaroğlu'nun SGK'yı nasıl batırdığı belli oldu.

- Enteresan bir ittifak gerçekten. Hiçbir ortak fikirleri yok.

- Bir seçmen olarak daha gerçekçi vaatler bekliyorum.

- 'Vizesiz Avrupa' vaadini Kıbrıs Rum Kesimi'ni tanıyarak mı yerine getireceksin!

- Size bedava ev yerine bedava heykel yapacaklar.

- İzmir'deki kentsel dönüşüm projesini 9 yıldır bitirmeyen CHP'nin bedava ev vaadine inanmak süzme saflıktır.

- Bedava suyu sütü içtik, ekmek sucuğu yedik, bedava otobüse bindik, 600 TL yi harcadık, şimdi bedavadan ev verecekler. Yersen! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu size kimse inanmıyor.

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