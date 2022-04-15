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Destici'den Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail'in gelecekte bu saldırıların bedelini 'geçmiş asırlarda olduğu gibi' en ağır şekilde ödeyeceğini söyledi.

AA15 Nisan 2022 Cuma 22:22 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 22:22
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Destici, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gerçekleştirilen iftar programından sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Başta Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde Türk ve Müslümanların uğradığı zulümlere dikkati çeken Destici, Mescid-i Aksa'ya sabah namazına gelen Müslümanlara İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu 150'den fazla kişinin yaralandığını anımsattı.

Kudüs'ün farklı bölgelerinde bu saldırılara tepki gösteren Filistinlilere İsrail polisinin gerçek mermilerle saldırması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Destici, "İnanıyoruz ki gün gelecek, zulüm bitecek ve bu zulümleri yapan siyonist İsrail bunun bedelini geçmiş asırlarda olduğu gibi en ağır şekilde ödeyecektir." dedi.

İsrail'e, verdiği sözleri tutarak saldırıları durdurma çağrısında bulunan Destici, "Müslümanlara saldırmaktan, Müslümanları öldürmekten, katletmekten vazgeçmesini bir kere daha buradan hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.

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