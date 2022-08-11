''Deterjan Pazarı'' vurgununa operasyon

Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticisi, savcılığın başlattığı dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri, gözaltına alınan toplam 8 kişiye ait 10 ev ve firmaya ait 4 iş yerinde arama başlattı. Adreslerde aramalar devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, geçen yıl aralık ayında yapılan şikayetlerin ardından ocak ayından itibaren teknik ve fizik takipte bulunduğu, elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

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