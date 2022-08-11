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''Deterjan Pazarı'' vurgununa operasyon

Ankara'da Deterjan Pazarı adlı firma ile 100 milyon lira toplayan örgüte baskında 8 kişi gözaltına alındı.

DHA11 Ağustos 2022 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
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Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticisi, savcılığın başlattığı dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri, gözaltına alınan toplam 8 kişiye ait 10 ev ve firmaya ait 4 iş yerinde arama başlattı. Adreslerde aramalar devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, geçen yıl aralık ayında yapılan şikayetlerin ardından ocak ayından itibaren teknik ve fizik takipte bulunduğu, elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

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  • Deterjan Pazarı
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