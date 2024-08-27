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Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi! Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı

Karaburun Sahili'nde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yanına jetskiyle giden cankurtaranlar, çocuğu sahile çıkardı.

DHA27 Ağustos 2024 Salı 10:05 - Güncelleme:
Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi! Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı
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Olay, dün akşam saatlerinde Karaburun Sahili'nde yaşandı. Dev dalgalara aldırış etmeden denize giren çocuk kısa süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı.

ÇOCUĞUN İMDADINA CANKURTARANLAR YETİŞTİ

Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler sahildeki cankurtaranlara durumu bildirdi. Cankurtaran ekipleri olay yerine jetskiyle giderek çocuğu kurtardı.

Çocuk sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cankurtaranların çocuğu kurtardığı ve sahile çıkarttığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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