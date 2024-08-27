Olay, dün akşam saatlerinde Karaburun Sahili'nde yaşandı. Dev dalgalara aldırış etmeden denize giren çocuk kısa süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı.

Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler sahildeki cankurtaranlara durumu bildirdi. Cankurtaran ekipleri olay yerine jetskiyle giderek çocuğu kurtardı.

Çocuk sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cankurtaranların çocuğu kurtardığı ve sahile çıkarttığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.