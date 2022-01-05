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Dev otomobil firması binlerce aracını geri çağırıyor

Alman otomobil şirketi Mercedes Benz, dünya genelinde 800 binden fazla aracı soğutma sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle geri çağırdı. Ayrıca firma araç sahiplerini, araçlarını kullanmamaları yönünde uyardı.

IHA5 Ocak 2022 Çarşamba 18:02 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 18:02
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Dünyaca ünlü Alman otomobil şirketi Mercedes Benz'den yapılan açıklamada, 800 binden fazla aracın soğutma sistemindeki pompada arıza olduğu gerekçesiyle geri çağırıldığı bildirildi. Şirket, araç sahiplerinden araçlarını mümkün olduğunca kullanmamalarını isteyerek, teknik kusurlar nedeniyle araçların kullanılması halinde yangın riskinin oluşabileceği konusunda bilgilendirme yaptı.

Daimler sözcüsü, Ocak 2017 ile Ekim 2021 arasında üretilen SUV GLE, GLS, GLC ve G-Serisi'nin yanı sıra C, E ve S-sınıfı dizel model serilerindeki su pompalarında da arıza bulunduğunu belirterek, araç sahiplerinden ilgili en yakın Mercedes bayisine giderek araçlarını tamir ettirmeleri istendi.

Geri çağrılan 800 binden fazla aracın 240 bininin Almanya'da olduğu açıklandı. Mercedes Benz, birçok sanayi kuruluşu gibi Covid-19 salgını nedeniyle yedek parça sıkıntısı çektiğini ve müşterilerin bu durumu anlayışla karşılamasını istedi.

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