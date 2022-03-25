Dev projelere yenisi ekleniyor! Başkan Erdoğan yeni havalimanını bugün açıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen Tokat Havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacak.



YATIRIM MALİYETİ 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA



Yeni Tokat Havalimanı'nında incelemelerde bulun Bakan Karaismailoğlu, havalimanının yatırım maliyetinin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi ve 16 bin 200 metrekare büyüklüğünde, estetik mimarisi ile modern bir terminal binası inşa ettik. Havalimanımıza 633 araç kapasiteli otopark inşa ettik. Pist uzunluğunu ise 2700x45 metre. Özetle Tokat'a dört başı mamur, hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı inşa ettik. Hiç şüphesiz Tokat Yeni Havalimanı, şehrin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve kalkınma seferberliğini daha da ilerilere taşıyacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çalışmalarımız sadece yeni havalimanımız ile sınırlı değil. Yeni havalimanımızın bağlantı yollarındaki yapım çalışmaları da tamamlandı. Tokat Havaalanı Kavşağı ve Bağlantı Yolu'muzun, ayrıca diğer kara yolu yatırımlarımızın da yarın açılışlarını yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her proje Tokat'ın üretim faaliyetlerini güçlendirecek. Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatı daha da gelişecek. Tokat havalimanımız Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokat'a bağlayacak muazzam bir proje olarak tarihteki yerini alıyor. Kentimizin ilçeleri Almus'un, Artova'nın, Başçiftlik'in, Erbaa'nın, Niksar'ın, Pazar'ın, Reşadiye'nin, Suluçay'ın, Turhal'ın, Yeşilyurt'un ve Zile'nin sosyoekonomik gelişimine büyük katkılar sağlayacak."

ASELSAN X-RAY CİHAZLARI TOKAT HAVALİMANI'NDA DA KULLANILACAK



ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonu ışığında sivil sahalardaki atılımlarını devam ettiriyor.

Güvenlik amaçlı kullanılan x-ray bagaj kontrol cihazları, havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik önem taşıyor.

ASELSAN'ın yerli ve milli x-ray cihazları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) uhdesinde kullanılmak üzere Tokat Havalimanı'na teslim edildi.

Şirket ile DHMİ arasında 14 Aralık 2020'de "DHMİ 30 Adet Çift Açılı X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temini ve Tesisi İşi Sözleşmesi" imzalanmıştı.

Açılışı 25 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası'na ASELSAN ve HTR tarafından birlikte geliştirilen ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarından 18 adet teslim edilmişti.

Proje kapsamında Tokat Havalimanı Yeni Terminal Binası'na da 12 adet ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı verildi. Tokat Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.

ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor. Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş-çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi gibi kabiliyetler bulunuyor.