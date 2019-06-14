Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

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Dünyanın en büyük uçak batığı artık Saros Körfezi'nde

Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı.

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Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İbrice Limanı'nda düzenlenen törende, Saros Körfezi'nin turizm açısından uyuyan bir dev olduğunu söyledi.

Saros Körfezi'nin alternatif bir turizm merkezi olacağının altını çizen Uysal, "Diğer bir açıdan da dalış turizmi kitle turizmden farklı bir konumda. Kişi başına turistin getirdiği gelir 500-600 dolar gibi çok düşük. Fakat burada dalış turizmiyle 2-3 bin dolarlardan bahsetmek hayal değil. Onun için uçak batığı, yapay resifin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

-"TARİHİ GÜN"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Saros Körfezi'nde tarihi bir gün yaşandığını ifade etti.

Dünyanın en büyük uçak batığının Saros'ta gerçekleşeceğini dile getiren Helvacıoğlu, "Dünyanın en büyük uçak batığı Saros Körfezi'nde. Saros Körfezi'nin artık altını da kıymetlendiriyoruz. Üstü cennet altı da cennet olma yolunda. Dalış turizmine hizmet etmek için bu çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Direktörü Fatih Erdem ise projeye başından bu yana destek verdiklerini belirterek, uçak batığının hem turizme hem de balık popülasyonuna katkıda bulunacağını aktardı.

Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Süleyman Paçaman ve Keşan eski belediye başkanı Mehmet Özcan'ın da konuşma yaptığı törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, TANAP yetkilileri ve dalgıçlar katıldı.

-DALIŞ TURİZMİNDE KULLANILACAK

Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak, denizde hava yastıkları üzerinde, batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi.

Daha sonra üzerindeki hava yastıkları kontrollü olarak dalgıçlarla kesilerek uçak batırılmaya başlandı. Uçak yavaş yavaş suya gömüldü. 30 metre derindeki zemine oturacak yolcu uçağının dalış turizminin en ilgi çekici noktasını oluşturması bekleniyor.

Çok sayıda kişi batırılma anını denizden ve karadan izledi.

1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl da emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Keşan'a getirilmişti.

Saros Körfezi'ne daha önce yapay resif projesi kapsamında çeşitli objeler ve Çanakkale Savaşlarını temsil eden figürler bırakılmıştı.

Sosyal medyayı sallayan İmamoğlu animasyonu

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