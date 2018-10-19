Başkan Erdoğan ve Aliyev, açılış öncesi 'Star Rafinerisi'ni gezerek bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'ndeki 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreninin ardından Hava Eğitim Komutanlığı içerisindeki camide cuma namazını kıldı.

Erdoğan, namazın ardından helikopterle Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım özelliği bulunan Star Rafinerisi'nin bulunduğu Aliağa ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, rafineri içindeki seyir terasında incelemede bulundu.

STAR Rafineri'nin Genel Müdürü Mesut İlter, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlarına, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da eşlik etti.