AA 6 Ağustos 2021 Cuma 14:13 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:13

Türkiye'de yanan ormanların yeşillendirilmesi amacıyla fidan bağışı kampanyası başlatılan Kars'ta, ülkede devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için tüm camilerde dua okundu.

Yaklaşık 10 gündür ülkede devam eden orman yangınlarının bir an önce söndürülmesini isteyen Karslılar, kentteki camilerde cuma namazı öncesi dua etti.

Fethiye Camisi'nde dua eden İl Müftüsü Yusuf Eviş, ülke genelinde etkili olan yangın ve sel felaketleri nedeniyle tüm camilerde dua okunduğunu ifade ederek, "Van'da, Artvin'de sel felaketleriyle uğraşılırken Ege ve Akdeniz'de yangın felaketleri meydana geldi. Yangınların büyük kısmı kontrol altına alındı." dedi.

Müftülük ve din görevlileri olarak yanan ormanlar için vatandaşlarla camilerde dua edip fidan bağışı kampanyası başlattıklarını anlatan Eviş, ilk olarak kendilerinin bin fidan bağışladığını söyledi.



Eviş, "Din görevlisi gönüllü arkadaşlar var, bağışlanan fidanları orman yangınlarının olduğu alanlara dikecekler. Cemaatimizle ilerleyen günlerde de kampanya düzenleyeceğiz inşallah. Vatandaşlarımızın bağışladığı fidanları da yanan ormanlık alanlarda toprakla buluşturacağız. Allah'ın izniyle ülke olarak her şeyin üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı.