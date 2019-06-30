Devlet 14 bin çocuğu ‘ev sıcaklığı’nda koruyor  

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) döneminde korunmaya muhtaç çocuklar için verilen hizmetler, AK Parti iktidarıyla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlandı. Genel Müdürlük, koruma altındaki çocukların kaldığı koğuş tipi yetiştirme yurtlarını kapatarak, ev tipi hizmet modeline geçti. Mayıs ayında yapılan değişiklikle aile ortamı sağlanan Çocuk Evleri, Çocuk Siteleri ve Çocuk Destek Merkezleri’nden 14 bin 75 çocuk faydalanıyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bakımını sağladıkları çocukların aile yanına döndürülmesi çalışmalarına da ağırlık veriyor. Bu kapsamda, çocuklar ya evlat edindiriliyor ya da koruyucu aile yanına yerleştiriliyor. 2002’de 500 koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 515 iken, bu sayı Gönül Elçileri Projesi ile 2013’te yaklaşık 2 buçuk katına çıktı. Haziran ayı itibarıyla 5 bin 583 koruyucu aile yanında 6 bin 833 çocuğun bakımı sağlanıyor.

HAYATA KAZANDIRILIYOR

Koruma ihtiyacı olan çocukların temel sosyal hizmetlere erişimlerinin sağlanmasının yanı sıra, eğitim hayatına devamları, meslek edinmeleri ve istihdama katılımları da destekleniyor. Ayrıca çocukları hayata hazırlamaya yönelik faaliyetler yürütülüyor. Çocukların koruma altına alınması yerine ailelerinin ve yakınlarının yanında desteklenmesi amacıyla da Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti uygulanıyor. Çocuklar kurum bakımına alınmadan ailesinin yanında destekleniyor. Bu sayede aile birliği, bütünlüğü de sağlanıyor. 128 bin 827 çocuk bu hizmetten yararlandırılıyor.