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Devlet alacağı için Yahya Murat Demirel’e dava açabilir

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in işadamı kardeşi Şevket Demirel'in oğlu Yahya Murat Demirel’in mirastan men edilmesi tescillenirse; devlet Egebank'ın iflasıyla ortaya çıkan alacaklarını tahsil etmek için dava açabilecek.

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Yahya Murat Demirel'in Egebank'ı batırması sonrası davalar uzun zaman önce biterken Demirel ailesinde miras kavgası yaşanmıştı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in işadamı kardeşi Şevket Demirel vefatının ardından vasiyetinde halen yurt dışında firari olan oğlu Yahya Murat Demirel’e mal bırakmamıştı. Şevket Demirel’in eşi ve diğer çocukları ise Yahya Murat Demirel’e verilmeyen mirasın kendileri arasında pay edilmesini isteyerek dava açtı.

AKŞAM’ın haberiyle Yahya Murat Demirel’in bugün batık olan kamu bankalarına olan o dönemin parasıyla 1.1 milyar dolarlık borcu da gündeme geldi. Av. Saniye Ülgen, “Kamu kurumları, Demirel’den 1.1 milyar dolar alacaklı olan kamunun bu alacağın tahsili için dava açabilir. Kamu alacaklarına karşı mallara tedbir konulmasını isteyebilir” dedi. Av. Barış Çubuk ise  “Alacaklı kurumlar davaya katılarak vasiyetnameye Demirel’in ismini geçirerek, üzerine olan mallara el koyabilir” dedi. 

 

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

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