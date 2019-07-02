MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasının satır başları:

- "Biz bağımsızlık onurumuzu ayağa düşürmeyiz, milli bekamızı yedirmeyiz."

- "Parlamenter sistemle daha fazla mesafe alamayacağımız 15 Temmuz'la belli olmuştu."

- "Kılıçdaroğlu'nun aklı varsa kendine saklasın HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur. CHP demek kaos, kriz, kavga demektir."

- "CHP ile yanında hizzalanan icazetli partiler, sözde uzmanlar, yarım aydınlar, malum köşe yazarları yeni hükümet sistemini hedef tahtası haline getirmişlerdir."

- "HDP ile aynı tarafta olandan duyacağımız hiçbir şey yoktur."

- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi için atılacak samimi adımların arkasındayız"

- "Türkiye geri sarmayacak, eskiye dönmeyecek."

Ayrıntılarn geliyor...