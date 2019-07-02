MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasının satır başları:
- "Biz bağımsızlık onurumuzu ayağa düşürmeyiz, milli bekamızı yedirmeyiz."
- "Parlamenter sistemle daha fazla mesafe alamayacağımız 15 Temmuz'la belli olmuştu."
- "Kılıçdaroğlu'nun aklı varsa kendine saklasın HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur. CHP demek kaos, kriz, kavga demektir."
- "CHP ile yanında hizzalanan icazetli partiler, sözde uzmanlar, yarım aydınlar, malum köşe yazarları yeni hükümet sistemini hedef tahtası haline getirmişlerdir."
- "HDP ile aynı tarafta olandan duyacağımız hiçbir şey yoktur."
- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi için atılacak samimi adımların arkasındayız"
- "Türkiye geri sarmayacak, eskiye dönmeyecek."
Ayrıntılarn geliyor...
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