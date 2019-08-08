MHP lideri Devlet Bahçeli gündemi değerlendiriyor
MHP lideri Devlet Bahçeli gündemi değerlendiriyor
MHP lideri Devlet Bahçeli gündemi değerlendiriyor.
İşte Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasında satır başları:
- "Müslüman Müslümana düşman edilmektedir, emperyalizm örtülü operasyonlarla müdahale etmediği alan bırakmamıştır."
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