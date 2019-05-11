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MHP Genel Başkanı Bahçeli: İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir." dedi.

 

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