MHP Genel Başkanı Bahçeli: İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir." dedi.
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