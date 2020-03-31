Devlet Bahçeli'nin maaşı kaç TL? 5 aylık maaşını bağışlayan Devlet Bahçeli ne kadar alıyor?

31 Mart 2020 Salı 13:37 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:37

Devlet Bahçeli, koronavirüs yardım kampanyasına destek vererek 5 aylık maaşını bağışlayacağını belirtti. Bu gelişmenin ardından 2020 Milletvekili maaşı ne kadar? Devlet Bahçeli'nin maaşı kaç TL? soruları ile Devlet Bahçeli'nin kampanyaya kaç TL bağışladığı merak edilmeye başlandı. Devlet Bahçeli'nin Biz Bize Yeteriz Türkiyem yardım kampanyasına ne kadar bağışta bulunduğu merak konusu oldu. İşte 2020 yılı itibarıyla Milletvelkillerinin ve Devlet Bahçeli'nin maaşı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN 2020 MAAŞI KAÇ TL?

Devlet Bahçeli'nin aylık maaşı 25 bin TL. Yani 125 bin lira bağışlamış olacak.

5 aylık maaşını Milli Dayaınışma kampanyasına hibe eden Bahçeli, toplam 125 bin TL bağışta bulunacak.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama ise şöyle;

İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz.

Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. “BİZ BİZE YETERİZ” diyerek başlattığı “MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI” hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.

Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye’yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. KOVİD-19’a asla teslim olmayacağız.