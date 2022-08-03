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Güncel

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı: Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidecek

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı, müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini açıkladı. KPSS'de sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti.

3 Ağustos 2022 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
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31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü.

İddia ÖSYM tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

İnceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirilerek gerekli adımların ivedilikle atılacağını söyledi. Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

'PROBLEMLİ BİR DURUM VAR GÖZÜKÜYOR'

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini duyurdu. Arıncı, 'Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor' dedi.

İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alınmıştı.

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