Devlet desteğiyle günde 2,5 ton süt üretiyor

Muş'un Varto ilçesinde çiftçi Mustafa Yalçınkaya, devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 2,5 ton süt üretiyor.

Çalıdere köyünde yaşayan 66 yaşındaki Yalçınkaya, hazırladığı projenin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğünce kabul edilmesinin ardından aldığı hibe desteğiyle modern çiftlik kurdu.

TKDK'dan iki yıl önce aldığı bir milyon 328 bin lira hibeyle 10 bin metrekarede kurduğu çiftlikte günde 2,5 ton süt üreten Yalçınkaya, ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hibe desteğinin ardından 120 büyükbaş hayvan alarak işe başladığını söyledi.

Günde ürettiği 2,5 ton sütü çevredeki fabrikalara sattığını anlatan Yalçınkaya, şunları dile getirdi:

"Günlük her inekten yaklaşık 28 kilogram süt elde ediyoruz. Devlet desteğiyle bu yatırımları yapmak çok önemli. Son zamanlarda ilçede devlet desteğiyle çok sayıda yatırım yapıldı. Huzurun ve güvenin sağlandığı ilçemizde bu yatırımlarla işsizlik günden güne azalıyor. Şu anda 4 işçi çalıştırıyorum. Önümüzdeki dönemlerde kapasiteyi artırarak işçi sayısını yükseltmeyi hedefliyorum."

TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur da Yalçınkaya'nın hazırladığı projeye yüzde 60 hibe desteği verdiklerini belirterek, "Projenin bedeli yaklaşık 2 milyon 200 bin lira. Bunun 1 milyon 328 bin lirasını hibe verdik. Yatırımcımız yıllardan beri hayvancılık yapıyor. Özellikle Varto'da yapılan yatırımlara değer veriyoruz." dedi.