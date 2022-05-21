Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

İpekyolu ilçesine bağlı Beşçatak Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Fatma Singar, Genç Çiftçi Projesi için 2016'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

Projesiyle hibe olarak 40 koyun almaya hak kazanan Singar, hayvan sayısını 6 yılda 100'e çıkardı.

Singar, evinin geçimini hayvanlarından elde ettiği sütü ve süt ürünlerini satarak sağlıyor.

- "HAYATIM DEĞİŞTİ"

Singar, AA muhabirine, devlet desteğiyle başladığı besiciliğin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Günün büyük bölümünü merada hayvanlarının bakım ve beslenmesiyle geçirdiğini belirten Singar, "Sabahın erken saatlerinde hayvanları meraya otlatmaya çıkarıyoruz. Hayvanlarımı sağıyorum. Peynir, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünlerinden elde ettiğim gelirle aileme bakıyorum. Kayınpederim ve kayınvalidem de yanımda kalıyor. Daha önce durumumuz iyi değildi. Geçim sıkıntısı yaşıyorduk. Genç Çifti Projesi'nden faydalandıktan sonra durumumuz düzeldi." dedi.

Hayvan sayısını daha da artırmak istediğini dile getiren Singar, şunları kaydetti:

"Hayvancılık yapmaya devam edeceğim. Hayvan sayısını daha da artırmayı düşünüyorum. Doğum yapan koyunlara biz bakıyoruz, diğerlerini çobanlar yaylaya otlatmaya götürüyor. Sağdığım sütle çocuklarıma bakıyor, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Sütün litresini 15 liradan, peynirin kilosunu ise 40 liradan satıyoruz. Koyun ve keçi sütü çok sağlıklı. Hayvanlarımın sütü, peyniri olmazsa geçimimiz zor olurdu. Bize bu imkanları sağlayan devletimizden Allah razı olsun. Hayvancılığı büyüterek yapmaya devam edeceğim."

Fatma Singar'ın kayınpederi Mehmet Singar da kendi işlerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Devlet bize 40 koyun verdi. Gelinime yardım ediyorum. Hayvanları otlatıyorum. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Destek verilirse hayvancılığımızı büyütmeyi planlıyoruz. Ot ve saman fiyatları bu yıl biraz yüksek. Bu konuda destek bekliyoruz." dedi.