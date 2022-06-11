İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2022 Cumartesi / 12 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1113
  • EURO
    18,0195
  • ALTIN
    1029.96
  • BIST100
    2543.1
Güncel

Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Osmaniye'de “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi çerçevesinde devletten destek alan yetiştirici Hakan Bolatcan, 100 koyunluk sürü sahibi oldu. Proje çerçevesinde faizsiz 250 bin lira hayvan alım kredisi kullandığını ifade eden yetiştirici Hakan Bolatcan, krediyi sıfır faizle, 2 yıl ödemesiz ve 5 eşit taksitle aldığını söyledi.

IHA11 Haziran 2022 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ile birlikte "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinden faydalanan yetiştirici Hakan Bolatcan'ı Kumarlı köyündeki çiftliğinde ziyaret etti. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi hakkında Vali Yılmaz'a bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, projeyle köyden kente göçün azaltılması, küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, yerel koyun ırklarının sayısının arttırılması ve kırmızı et açığının kapatılmasını hedeflendiğini söyledi.

Proje çerçevesinde faizsiz 250 bin lira hayvan alım kredisi kullandığını ifade eden yetiştirici Hakan Bolatcan, krediyi sıfır faizle, 2 yıl ödemesiz ve 5 eşit taksitle aldığını söyledi.

Osmaniye'de koyun varlığını arttırmak istediklerini vurgulayan Vali Yılmaz da, "Valiliğimiz ile T.C. Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilimizde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin başarılı olduğunu görüyoruz. Koyun üreticilerimize destek olmak istiyoruz. Bu proje ile koyun varlığımızı 155 binden 200 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

  • Osmaniye
  • Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var
  • devlet desteği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.