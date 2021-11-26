Devlet desteğiyle üretimi iki katına çıkardılar

AA 26 Kasım 2021 Cuma 16:18 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 16:18

Merkeze bağlı Sütlüce köyünde, 2017 yılında bakanlığın Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan inşaat teknikeri Özdemir (37), aradan geçen süreçte yıllık 20 ton olan üretimini, 40 tona çıkartmayı başardı.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürettikleri mantarları bölgedeki marketlere pazarladıklarını belirtti.

Son olarak aldığı makineyle, kendi kompostunu da üretmeye başladığını vurgulayan Özdemir, "Bunun 15-20 gün mayalanma süresi var. 20 günden sonra mantar, yani pim dediğimiz şeyleri görürüz. 25'inden sonra da satışa sunarız. Bu şekilde devam ederiz. Bu yaklaşık 90 gün sürer. Birinci flaş, ikinci flaş ve üçüncü flaş olmak üzere 90 gün sonra bu poşetleri dışarı çıkarırız. Daha sonra yenilerini koyarız bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden faydalanmalarını tavsiye eden Özdemir, "Bu işi özellikle gençlerimize tavsiye ederim. Bulundukları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidip araştırabilirler. Ve şu anda yüzde 50 hibeler var. Bunlardan faydalanabilirler. Gençlerimize, bir iş imkanı sağlanır diye düşünüyorum." diye konuştu.