30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanıyor. Ankara'daki programlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.