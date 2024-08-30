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Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü: Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

30 Ağustos 2024 Cuma 10:04 - Güncelleme:
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30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanıyor. Ankara'daki programlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.

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