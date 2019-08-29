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Devlet gençlerin hayaline köprü oldu

Terörden arındırılan bölgelerde huzur da başarı da artıyor. Yüksekova Kaymakamlığı’nın başlattığı yetiştirme ve destekleme kursları, gençleri hayallerindeki üniversitelere ulaştırıyor. 

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Güvenlik güçlerince sürdürülen başarılı operasyonların ardından huzurun sağlandığı Hakkari Yüksekova’da, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçede ekonomik açıdan dezavantajlı olan, terörden zarar gören öğrencilere yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle yetiştirme ve destekleme kursları düzenleyen kaymakamlık, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere etüt salonu ve test çözme alanları ile iyi bir hazırlık imkanı sunuyor. Çeşitli branşlarda 14 öğretmenin görev aldığı kurslarda, yardımcı kitap, deneme sınavı,yemek ve ulaşım gibi ihtiyaçları karşılayan Yüksekova Kaymakamlığı, bütün olanakları gençlerin hizmetine sunuyor. Böylece fırsat eşitsizliğinin önüne geçiliyor. İlçede 2015’ten bu yana devam eden kurslarda eğitim gören 2 bin 300 öğrenciden 600’ü çeşitli bölümlere yerleşti. 

BÜYÜK BİR FIRSAT

Öğrencilerden Kader Baban, katıldığı kurs sayesinde Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nü kazandığını söyledi. Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını özel kurslara gönderemediğini ifade eden Baban, “Özellikle kızlar, dershanelere çok fazla gönderilmiyorlar. Burası kızlara çok büyük imkan sağlıyor. Hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir zemin var. Eğitim açısından üst seviyede. Burası onlar için büyük bir fırsat, bunu değerlendirmeliler” şeklinde konuştu. Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünü kazanan Serkan Kotluk ise destekleme ve yetiştirme kursundan büyük verim aldığını, bu sayede üniversite hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

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