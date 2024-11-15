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Devlet inisiyatifi! Bahçeli'nin tepkisi şimdi anlam kazandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Öcalan çağrısı üzerinden kendisine Cumhur İttifakı'ndaki uyumu soran gazeteciye gösterdiği tepki şimdi anlam kazandı. Bahçeli'nin tepkisinin soruyu soran gazeteci nezdinde nifak sokmak isteyenlere olduğu anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Öcalan çağrısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uçum, “Şimdi sayın Bahçeli bu yaklaşımı ortaya koyduktan sonra ve sayın Cumhurbaşkanı paradigmayı ortaya koyduktan sonra hep “Bu bir çözüm süreci mi?” dendi. Hayır, bu bir devlet insiyatifidir.” dedi.

15 Kasım 2024 Cuma 17:44 - Güncelleme:
Devlet inisiyatifi! Bahçeli'nin tepkisi şimdi anlam kazandı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Öcalan çağrısı üzerinden kendisine Cumhur İttifakı'ndaki uyumu soran gazeteciye gösterdiği tepki şimdi anlam kazandı. Bahçeli'nin aslında tepki gösterdiği, soruyu soran gazeteci nezdinde iki parti arasına nifak tohumu ekmek isteyenlereydi.

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından soru soran bir gazeteciye, "Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak" demişti.

BAHÇELİ'NİN TEPKİSİ ŞİMDİ ANLAM KAZANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısı üzerinden kendisine Cumhur İttifakı'ndaki uyumu soran gazeteciye gösterdiği tepki şimdi anlam kazandı. Aslında tepki gösterdiği soruyu soran gazeteci nezdinde iki parti arasına nifak tohumu ekmek isteyenlereydi. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen ertesi gün uçakta gazetecilere verdiği röportajda Bahçeli'nin düğmeye bastığı sürece ilişkin "tam mutabakat" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak dönüşünde "Türkiye'nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz." İfadelerini kullanmıştı.

KÜLLİYEDE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Erdoğan ile bahçeli Külliye'de bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleşti. Açıklama da gelmedi ancak gündemlerindeki potansiyel konulara ilişkin tahmin yürütmek mümkün. Nitekim adresin Külliye olması masaya yatıracakları konuların parti değil devlet meseleleri olduğunu gösteriyordu. Aynı günün akşamında Külliye'den bir isim Bahçeli'nin Dem Parti sıralarına el uzatmasıyla başlayan süreci bir devlet insiyatifi olarak adlandırdı.

"BU BİR DEVLET İNSİYATİFİDİR"

"Bir çözüm süreci değilse nedir bu?" sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Şimdi sayın Bahçeli bu yaklaşımı ortaya koyduktan sonra ve sayın Cumhurbaşkanı paradigmayı ortaya koyduktan sonra hep "Bu bir çözüm süreci mi?" dendi. Hayır, bu bir devlet insiyatifidir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Devlet bir takım şeyleri bir yerlerle müzakere ederek yapmak zorunda değil. Bunun adı terörsüz Türkiye'ye yönelik bir devlet insiyatifi." dedi.

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