Devlet korumasında yetişen 985 gencin ataması noter huzurunda gerçekleşti

DHA 30 Aralık 2021 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:12

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda yapılan törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. 985 gencin ataması noter huzurunda yapıldı. Atamalar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gençlerin eğitim durumuna uygun kadrolara yapılacak. Bugüne kadar devlet korumasında yetişen toplam 56 bin 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.

Bakan Yanık, 2002 yılından bugüne önemli sosyal çalışmalar ve hizmetleri yerine getirdiklerini belirterek, "Kurum ve kuruluş bakımımızın yanında uygun durumlarda uygun modellerde aile odaklı hizmet anlayışımızı geliştirdik. Aileyi merkeze alan hizmetlerimizden yararlanan çocuklarımızın oranı bu süre içerisinde geride bıraktığımız süre içerisinde yüzde 39'dan yaklaşık yüzde 92'ye ulaştı. Bu, elbette sizlerin zaten içinde olduğu çok yakından takip ettiği çok büyük bir değişimi ifade ediyor. Bununla beraber istisnasız bütün çocuklarımızın, hakları olan bakım, korunma ve eğitim imkanlarına ulaşmaları için her türlü desteği sunduk, sunmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı önlenebilir risklerden koruyarak huzurlu ve güvenli koşullarda yetişmelerini sağlayabilmek için çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam ettiriyoruz" dedi.

'5-6 KİŞİLİK EVLERDE BARINMA İMKANI SAĞLIYORUZ'

Bakan Yanık, AK Parti döneminde koruma altındaki çocuklar için yurt ve koğuş tipi kuruluşlar yerine ev tipi kuruluşları hayata geçirerek yeni bir dönem başlattıklarını ifade ederek, "Bugün halihazırda 13 bin 470 çocuğumuza en fazla 5-6 arkadaşımızın bir arada yaşadığı çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerimizde barınma ve bakım imkanı sağlıyoruz. Çocuklarımızın donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerinin, sosyal ve ahlaki değerlerle desteklenmiş güçlü nesiller olmalarını çok önemli görüyor ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yoğunlaştırıyoruz" diye konuştu.

'SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK SAĞLIYORUZ'

Yanık, devlet korumasından faydalanmış çocuklardan 241'inin bu yıl yükseköğretim programına yerleşme başarısı gösterdiğini belirterek, "2021 yılında 18 kardeşimiz LGS'de yüzde 15'lik dilime girdi ve bu hepimiz için büyük bir iftihar vesilesi oldu. Gençlerimizin eğitim alanındaki başarılarını çalışma hayatında da sürdürebilmeleri için gerekli olan desteği yine vermeye devam ediyoruz. Onların iş ve meslek hayatına doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için 13 ve 18 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik iş ve meslek danışmanlığı eğitimlerini geçen yıldan itibaren başlattık ve devam ettiriyoruz. Yükseköğretime devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlerimize ise yaşam becerileri, çalışma hayatı ve hukuk gibi eğitimleri veriyoruz. Reşit olduktan sonra kuruluş bakımından ayrılan çocuklarımıza da sosyal ve ekonomik destek sağlamaya devam ediyoruz. Mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi sizlerin mezun olduğunuz alanlara göre atanmanızı sağlayabilmek ve en iyi imkanlara kavuşmanızı sağlayabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu sebeple istihdam hakkına sahip gençlerimizin başvuru süresini bildiğiniz üzere 2 yıldan 5 yıla çıkardık" ifadesini kullandı.

'GENÇLER SİZE GÜVENİYORUZ'

Bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş 56 bin 726 gencin kamuda istihdam edildiğini belirten Bakan Yanık, "Ayrıca gençlerimizin özel sektörde istihdamını arttırmak için de teşvikler veriyoruz. Bu amaçla 2018'de Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılamaya başladık. Uygulamayla bugüne kadar 7 bin 380 gencimizin özel sektörde istihdamını sağlamış olduk. Bizler çalışma hayatınızla ilgili sorunlar yaşamamanız için, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınızda onların çözümünde yardımcı olabilmek için yanınızda olmaya sizi her zaman her türlü ihtiyaç duyduğunuz zamanda desteklemeye devam edeceğiz. Katılacağınız İş Hayatına Uyum Semineri ile kamudaki hak ve yükümlülükleriniz konusunda sizlere gerekli bilgilendirmeleri de yapacağız. Yeni ve farklı bir sürecin başındasınız. Sizlere gerçekten güveniyoruz" dedi.